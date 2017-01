Riprendono a Ginevra, in Svizzera, i negoziati per la riunificazione di Cipro. L’esito delle trattative, nonostante l’ottimismo di entrambe le parti, resta incerto. Il 22 novembre i colloqui tra i rappresentanti della parte greca e di quella turca si erano conclusi con un fallimento, ma i leader dei due schieramenti sperano che il 2017 sia l’anno buono per la riappacificazione definitiva. Cipro è divisa in due dal 1974.