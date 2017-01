Si è dimesso il vicepremier dell’Irlanda del Nord. Martin McGuinness ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di deputy first minister del governo dell’Irlanda del Nord, in segno di protesta contro un provvedimento sulle energie rinnovabili, promosso dal Partito unionista democratico (Dup), a suo modo di vedere scandaloso. Le dimissioni di McGuinness, figura di primo piano dello Sinn Féin, mettono a rischio il sistema della condivisione del potere politico, sharing power, tra il Dup e i repubblicani dello Sinn Féin, già in crisi negli ultimi mesi.