Attacco contro un posto di blocco nel Sinai: almeno otto morti. Almeno otto soldati sono morti e altri dieci sono rimasti feriti in un attacco nella città egiziana di Al Arish, capoluogo del governatorato del Sinai del Nord. Un attentatore suicida ha lanciato un camion carico di esplosivi contro il posto di blocco e in seguito un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco. L’attentato non è stato ancora rivendicato, ma negli ultimi anni il Sinai è stato spesso preso di mira dai gruppi jihadisti.