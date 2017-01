Il fumo costa all’economia globale più di mille miliardi di dollari all’anno. Lo sostiene uno studio pubblicato il 10 gennaio dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Istituto nazionale dei tumori statunitense. I costi sono dovuti all’aumento della spesa sanitaria e alla perdita di produttività causati dalle malattie. Gli esperti sostengono inoltre che nel 2030 i decessi legati al fumo saranno un terzo in più rispetto a oggi: da sei a otto milioni di morti all’anno. L’80 per cento di questi decessi riguarderà i paesi poveri e in via di sviluppo.