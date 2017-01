Le prime due puntate della nuova serie di Twin Peaks andranno in onda il 21 maggio. Dopo che è stato trasmesso il trailer della nuova serie un mese fa, è stato annunciato che le prime due puntate dureranno due ore e andranno in onda il 21 maggio su Showtime. La terza e la quarta puntata saranno disponibili online subito dopo la messa in onda in tv. La nuova serie avrà un totale di 18 episodi.