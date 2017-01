Ucciso un palestinese in Cisgiordania. Secondo l’esercito israeliano, due soldati che stavano facendo un blitz per compiere degli arresti nel campo profughi di Al Fara, in Cisgiordania, sono stati attaccati da un uomo con un coltello che è stato ucciso dai due militari. Questo evento avviene a distanza di 48 ore dalla morte di quattro soldati israeliani, uccisi da un palestinese alla guida di un camion a Gerusalemme.