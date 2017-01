Barack Obama ha tenuto il suo ultimo discorso da presidente degli Stati Uniti. Per il suo ultimo, commosso, intervento in pubblico come presidente in carica, Barack Obama è tornato a Chicago, dove otto anni fa aveva annunciato la sua vittoria alle elezioni. Obama ha tracciato un bilancio positivo della sua esperienza alla Casa Bianca, ma ha anche espresso alcune preoccupazioni, in particolare per le disparità economiche, le divisioni razziali e la chiusura sociale.