Condannato a morte l’autore della strage di Charleston. Dylann Roof è stato condannato a morte per l’uccisione di nove persone in una chiesa frequentata dalla comunità afroamericana di Charleston, in South Carolina, il 17 giugno del 2015. Roof, 22 anni, doveva rispondere di nove capi d’accusa tra cui quello di odio razziale.