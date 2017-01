Il senatore John McCain ha consegnato all’Fbi un dossier sui contatti tra Donald Trump e il Cremlino. Si tratta di una serie di rapporti ancora non verificati, raccolti da un ex agente del controspionaggio occidentale, che documentano le relazioni del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump con Mosca durante la campagna elettorale in cui tra le altre cose si evince che l’intelligence russa avrebbe dei materiali compromettenti su Trump. L’entourage del futuro presidente degli Stati Uniti smentisce.