La prima conferenza stampa di Donald Trump. Il presidente eletto ha convocato i giornalisti alla Trump tower di Manhattan per rispondere alle domande sui suoi rapporti con la Russia e in particolare riguardo all’ipotesi che il Cremlino abbia interferito con lo svolgimento delle elezioni presidenziali statunitensi per favorire la sua vittoria. Poche ore fa il senatore statunitense John McCain ha consegnato all’Fbi un dossier sui contatti tra Trump e il Cremlino.