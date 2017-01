Più di settanta morti in una serie di attentati in Afghanistan. Martedì 10 gennaio l’Afghanistan è stato attraversato da una serie di attentati che hanno colpito la capitale Kabul, Kandahar e Lashkar Gah. Nel doppio attentato di Kabul, rivendicato dai taliban, sono morte una cinquantina di persone. In precedenza un attentato suicida ha provocato sette morti a a Lashkar Gah, città del sud del paese che si trova in un’area in cui è molto forte la presenza dei taliban. Tredici i morti nell’attentato che ha colpito la residenza del governatore di Kandahar mentre era in corso la visita di una delegazione degli Emirati Arabi Uniti. L’esplosivo era stato nascosto all’interno di alcuni divani. Tra le vittime anche cinque componenti della delegazione, feriti il governatore afgano e l’ambasciatore degli Emirati.