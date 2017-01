Firmato l’accordo sui corridoi umanitari per i migranti in Italia. Nella sede del ministero dell’interno è stato firmato il protocollo d’intesa per assicurare un ingresso legale a 500 profughi eritrei, somali e sudsudanesi in fuga dalle guerre nei loro paesi che arriveranno nei prossimi mesi in Italia. Il patto è stato firmato dalla Cei, dalla comunità di Sant’Egidio e dal governo.