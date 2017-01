Incendio in un capannone occupato da migranti a Sesto Fiorentino, un morto. La vittima è un somalo di 35 anni, altre due persone sono rimaste intossicate. L’incendio è scoppiato la sera dell’11 gennaio in un ex mobilificio dove vivevano in condizioni precarie un centinaio di immigrati in gran parte originari del Corno d’Africa. L’edificio era occupato dal dicembre del 2014. Il comune di Sesto Fiorentino ha allestito delle tende dove ospitare temporaneamente le persone rimaste senza un tetto.