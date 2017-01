Il governo statunitense accusa la Fiat Chrysler di aver truccato i test sulle emissioni inquinanti. La Environmental protection agency (Epa) degli Stati Uniti incolpa la casa automobilistica italostatunitense Fiat Chrysler (Fca) di aver falsificato i dati sulle emissioni inquinanti di circa 104mila veicoli con motore diesel e di aver quindi violato il Clean air act, la legge federale sull’inquinamento. Tra i modelli di auto coinvolti ci sarebbero la Dodge Ram 1500 e la Jeep Grand Cherokee. Fca dopo l’uscita delle indiscrezioni ha perso fino al 17 per cento in borsa a Milano e fino al 13 per cento a Wall street. L’accusa dell’Epa ricorda l’inizio del caso Volkswagen, che ha portato all’incriminazione di sei dirigenti della casa automobilistica tedesca.