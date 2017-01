Le autorità europee si danno delle linee guida sulla robotica e l’intelligenza artificiale. La commissione giuridica del parlamento europeo vota un rapporto che contiene una serie di proposte per aumentare la sicurezza, introdurre un codice di condotta e definire chi è responsabile per le azioni dei robot. Negli ultimi mesi un gruppo di lavoro ha affrontato i temi della responsabilità, della protezione dei dati personali e di prevenzione dell’hacking, ma anche questioni innovative come la personalità giuridica e i diritti dei robot. Il voto in commissione precede il dibattito in assemblea, previsto per metà febbraio.