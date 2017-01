È stata scoperta in Africa la torbiera più grande del mondo. Il sito, nella regione Cuvette Centrale, nella Repubblica Democratica del Congo, contiene una quantità di carbonio pari a quella che viene emessa nell’atmosfera in tre anni bruciando i combustibili fossili. La torba è composta da materiale organico che non può decomporsi completamente a causa della presenza di acqua. Se si inaridisse, potrebbe rilasciare parte del carbonio, con un grande impatto sui cambiamenti climatici.