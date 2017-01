Gli Stati Uniti rimuovono una parte delle sanzioni economiche contro il Sudan. Dopo vent’anni di tensioni tra i due paesi, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha annunciato che eliminerà parte delle sanzioni contro Khartoum per i progressi fatti dal paese contro il terrorismo. Le sanzioni sono state imposte per la prima volta nel 1997da Bill Clinton per il sostegno del Sudan alla rete jihadista di Osama bin Laden e in seguito rinnovate a causa del conflitto nel Darfur.