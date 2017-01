Il governo siriano accusa Israele di aver bombardato la base militare di Mezzeh. Secondo la tv di stato siriana Sana nella notte tra il12 e il 13 gennaio è stato colpito un aeroporto della base, alla periferia di Damasco, e ha accusato Israele di essere l’artefice del raid. L’esercito israeliano non ha né confermato né respinto le accuse, già avanzate altre volte da Damasco, secondo cui l’obiettivo sono i rifornimenti destinati a Hezbollah, i cui uomini sono presenti in territorio siriano in appoggio del governo di Bashar al Assad. Mezzeh, che si trova a otto chilometri da Damasco, è anche la sede dei servizi segreti dell’aviazione siriana.