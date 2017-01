Fiat Chrysler recupera in borsa dopo le accuse di aver truccato i test sulle emissioni inquinanti. Secondo la Environmental protection agency (Epa) degli Stati Uniti la casa automobilistica italostatunitense Fiat Chrysler (Fca) ha falsificato i dati sulle emissioni inquinanti di circa 104mila veicoli con motore diesel e di aver quindi violato il Clean air act, la legge federale sull’inquinamento. Dopo l’uscita delle indiscrezioni Fca aveva avuto un forte calo in borsa, ma questa mattina il titolo è in rialzo. L’amministrazione Obama precisa che la decisione annunciata ieri dall’Epa “è stata presa indipendentemente dalla Casa Bianca”.