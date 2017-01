Tre anni di libertà vigilata per l’operatrice televisiva che fece cadere il profugo siriano alla frontiera ungherese. Petra László è stata condannata a tre anni di libertà vigilata dal tribunale di Szeged, nel sud dell’Ungheria. L’8 settembre 2015 era stata filmata mentre calciava e faceva cadere a terra il profugo Osama Abdul Mohsen mentre cercava di fuggire insieme a suo figlio dal centro di identificazione di Röszke, al confine tra Serbia e Ungheria. Mohsen adesso vive in Spagna e lavora per la Cenafe, una scuola di calcio vicino a Madrid.