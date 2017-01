La Camera dei rappresentanti vota per iniziare l’eliminazione della riforma sanitaria Obamacare. I repubblicani hanno fatto passare un provvedimento di bilancio che costituisce il primo passo nell’eliminazione dell’Affordable care act (Aca), la riforma sanitaria promossa da Barack Obama. La riforma, conosciuta anche come “Obamacare”, ha permesso a 20 milioni di statunitensi non assicurati di accedere a cure mediche, ma è stata criticata per i crescenti costi e l’uscita dal mercato nazionale di alcuni grandi assicuratori. Rimangono punti interrogativi sulla legislazione che i repubblicano proporranno in sostituzione di quella in vigore.