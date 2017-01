Oggi a Parigi conferenza internazionale sul Medio Oriente per rilanciare il processo di pace israelo-palestinese. Oltre 70 paesi parteciperanno all’incontro organizzato dalla Francia con l’obiettivo di riaffermare l’impegno della comunità internazionale in favore della soluzione dei due stati. La proposta prevede che il territorio tra la Cisgiordania e il mar Mediterraneo sia diviso equamente tra Israele e Palestina, secondo i confini precedenti alla guerra dei sei giorni del 1967. I palestinesi hanno accolto la conferenza mentre Israele, che non parteciperà, l’ha definita “una conferenza truccata dai palestinesi con auspicio dei francesi per adottare ulteriori posizioni anti-israeliane”.