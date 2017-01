Alcuni gruppi ribelli siriani parteciperanno ai colloqui di pace di Astana il 23 gennaio. I negoziati per trovare una soluzione al conflitto, in corso da quasi sei anni, sono promossi dalla Russia e dalla Turchia. Tra i ribelli che andranno ad Astana ci saranno rappresentanti dell’Esercito siriano libero e dell’Alto comitato per i negoziati, un’organizzazione politica e armata appoggiata dall’Arabia Saudita. La delegazione sarà guidata dal negoziatore Mohammad Alloush.