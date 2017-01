Almeno 26 morti in una rivolta nel carcere di Alcacuz, in Brasile. Il pomeriggio del 14 gennaio gli scontri tra due gang rivali hanno dato origine a un’insurrezione durata circa 14 ore nel carcere di Alcacuz a Natal, nello stato del Rio Grande do Norte. Diverse vittime sono state decapitate. Si tratta della terza grande rivolta in un carcere brasiliano nell’ultimo anno. Quasi cento detenuti sono morti il mese scorso negli stati di Amazonas e Roraima.