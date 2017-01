Attacco suicida all’università di Maiduguri, in Nigeria. Almeno quattro persone sono rimaste uccise e quindici ferite per un attentato suicida avvenuto in una moschea che si trova all’interno del campus universitario di Maidiguri, nel nordest della Nigeria. Non c’è stata ancora una rivendicazione ma la modalità dell’attacco e l’area in cui è avvenuto fanno cadere i sospetti sul gruppo jihadista Boko Haram.