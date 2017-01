Fusione tra Luxottica ed Essilor. L’azienda italiana produttrice di occhiali guidata da Leonardo Del Vecchio ha annunciato la fusione con la francese Essilor, specializzata in lenti oftalmiche. È una delle più grandi operazioni del genere in Europa e porterà alla nascita di un gruppo con 140mila dipendenti e vendite in più di 150 paesi. Del Vecchio sarà il principale azionista, il presidente esecutivo e l’amministratore delegato di EssilorLuxottica.