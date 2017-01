Per Donald Trump la politica di Angela Merkel sui migranti è “catastrofica”. Il presidente eletto statunitense, in un’intervista al giornale britannico The Sunday Times, ha definito la Brexit “una grande cosa” e ha dichiarato che la cancelliera tedesca ha fatto “un errore catastrofico” a far entrare nel suo paese un milione di migranti. Trump ha definito Merkel la più importante leader europea e ha aggiunto che l’Europa è ormai diventata “un veicolo per la Germania”. Trump ha anche confermato che vuole rafforzare i controlli alle frontiere statunitensi e ha fatto intendere che potrebbe approvare delle restrizioni anche nei confronti dei cittadini europei che viaggiano negli Stati Uniti.