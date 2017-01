Trecento soldati statunitensi inviati in Norvegia. Un contingente di circa trecento marines statunitensi è arrivato in Norvegia lunedì 16 novembre dove resterà di stanza per sei mesi. È dalla fine della seconda guerra mondiale che non si verificava un tale dispiegamento di forze armate straniere nel paese scandinavo e segue l’invio di truppe in Polonia del 12 gennaio 2017 in Polonia.