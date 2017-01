La premier britannica Theresa May esporrà il suo programma per la Brexit. Alle 12,45 (ora italiana) Theresa May terrà un discorso in cui esporrà a grandi linee il programma per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Grandi le aspettative dei mezzi d’informazione britannici per l’intevento della premier. In alcune anticipazioni del discorso, diffuse da Downing Street, May parla di un’occasione per il Regno Unito che non deve rinnegare i valori in comune con gli altri paesi europei e ha accennato a un programma in dodici punti che dovrebbe portare a una partnership costruttiva con l’Unione europea.