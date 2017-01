Martin Schultz lascia il parlamento europeo. L’europarlamentare socialdemocratico tedesco, dopo oltre vent’anni passati nelle istituzioni dell’Ue, lascerà la presidenza del parlamento europeo. A 61 anni Martin Schultz ha deciso di non candidarsi per un terzo mandato come presidente del parlamento di Strasburgo per dedicarsi alla politica tedesca. Il suo successore dovrebbe essere scelto il 17 gennaio.