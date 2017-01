Emergenza maltempo in Abruzzo. Stamattina è esondato il fiume Pescara, 87mila persone sono senza elettricità. Le nevicate e le temperature sotto lo zero stanno causando numerosi disagi, tanto da richiedere anche l’intervento dell’esercito. Il presidente della regione Luciano D’Alfonso ha avviato le procedure per chiedere lo stato di emergenza. Situazione difficile anche nei paesi dell’Italia centrale colpiti dal terremoto il 24 agosto 2016. Amatrice e Accumoli sono difficilmente raggiungibili a causa delle nevicate e del ghiaccio che si è formato sulle strade.