Donald Trump ha definito truccati i sondaggi che gli assegnano il rating di popolarità più basso degli ultimi anni per un presidente alla vigilia del suo insediamento. Secondo un sondaggio di Washington Post e Abc New, attualmente solo il 40 per cento degli statunitensi ha un parere favorevole del miliardario eletto l’8 novembre 2016 e che giurerà il 20 gennaio.