Tre forti scosse di terremoto nell’Italia centrale con magnitudo superiore a 5. Ci sono state tre scosse: la prima, alle 10.25, di magnitudo 5,1, la seconda alle 11.14 di magnitudo 5,4 e la terza alle 11.25 di magnitudo 5,3. Ma lo sciamo sismico è stato più ampio. Per il momento non è chiaro se ci sono state vittime e danni, sono stati chiusi i caselli dell’autostrada A24 per accertamenti. A Roma è stata chiusa la metropolitana e sono stati evacuati alcuni istituti scolastici.