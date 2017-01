Raggiunto un accordo tra Hamas e Al Fatah per formare un governo di unità nazionale in Palestina. Dopo tre giorni di negoziati che si sono svolti a Mosca, i leader di Al Fatah e Hamas hanno deciso di formare un governo di unità nazionale. Questo permetterà di convocare elezioni valide. L’ultima volta che alle elezioni si sono presentate sia Hamas sia Fatah era il 2006. Il presidente palestinese Abu Mazen ha incontrato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov per chiedergli di agire contro la decisione di Donald Trump di spostare l’ambasciata statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme.