Terremoto nell’Italia centrale di magnitudo 5,3. Alle 10.25 una scossa di magnitudo 5,3 ha colpito l’Italia centrale. L’epicentro del terremoto è stato localizzato nell’aquilano vicino a Montereale, Capitignano, Campotosto e a nove chilometri di distanza da Amatrice, in provincia di Rieti, città già danneggiata dal terremoto dello scorso 24 agosto. Per il momento non è chiaro se ci sono state vittime e danni.