Almeno 80 jihadisti uccisi in Libia da un raid statunitense. Il portavoce del Pentagono, Peter Cook, ha dichiarato che nella notte tra il 18 e il 19 gennaio l’aviazione statunitense ha bombardato due accampamenti del gruppo Stato islamico a 45 chilometri da Sirte. Secondo Cook “erano persone che stavano attivamente organizzando operazioni in Europa e potrebbero essere state collegate ad attacchi già avvenuti in Europa”.