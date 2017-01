Donald Trump è arrivato a Washington per la cerimonia d’insediamento che si terrà il 20 gennaio. Alla vigilia della cerimonia, il presidente eletto ha annunciato la sua scelta per il ministero dell’agricoltura: è Sonny Perdue, ex governatore della Georgia, la cui nomina (come la maggior parte delle altre) dovrà essere confermata dal senato. Il governo Trump è così composto da 17 uomini, di cui solo uno è nero. Due donne sono di origine asiatica e non c’è nessun ispanico.