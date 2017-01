Il comportamento riproduttivo di uno squalo femmina ha sorpreso i ricercatori. Una femmina di squalo Stegostoma fasciatum, che si riproduceva con il contributo di un maschio, ha cominciato a riprodursi da sola dopo essere stata tenuta isolata per anni. È la prima volta che viene osservato in uno squalo adulto il passaggio da riproduzione sessuata a partenogenesi. Lo squalo vive in un acquario in Australia. Non si sa se i figli siano fertili.