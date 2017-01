Incidente stradale in India: morti almeno 15 bambini. Uno scuolabus si è scontrato con un camion a Etah, nello stato dell’Uttar Pradesh, nel nord del paese. Almeno 15 bambini sono morti e 45 sono rimasti feriti, 14 sono in gravi condizioni. L’hanno confermato i soccorritori. La causa precisa dell’incidente non è ancora stata accertata.