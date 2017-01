La Banca centrale europea lascia invariati tutti i tassi di interesse di riferimento. Il consiglio direttivo dell’istituto ha confermato che il tasso sulle principali operazioni di rifinanziamento resta a zero, quello sui depositi custoditi per conto delle banche al meno 0,40 per cento, quello sulle operazioni di rifinanziamento marginali allo 0,25 per cento.