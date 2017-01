Ucciso in Messico un leader del movimento ambientalista. Isidro Baldenegro López, 51 anni, difendeva i diritti della comunità degli indios messicani tarahumara ed è stato ucciso il 15 gennaio nel suo villaggio, Coloradas de la Viergen. Anche López – come Berta Cáceres, uccisa in Honduras a marzo – era stato insignito del Goldman Environmental Prize per le sue iniziative in difesa della foresta minacciata da imprese del legname e narcotrafficanti.