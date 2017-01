Almeno un morto a causa del terremoto nell’Italia centrale. Nella notte i vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere di un uomo di 83 anni che è stato travolto dal crollo di una stalla a Castel Castagna, in provincia di Teramo. Recuperati due dispersi, uno in condizioni serie, a Castiglione Messer Raimondo, sempre in provincia di Teramo. A Farindola, in provincia di Pescara, un albergo è stato travolto da una frana: i soccorritori hanno dichiarato che ci sono diversi morti e hanno messo in salvo due persone. Nella notte ci sono state nuove scosse di terremoto: almeno ottanta scosse di magnitudo non inferiore a 2 e due di magnitudo 3,5. Il 18 gennaio ci sono state quattro forti scosse di magnitudo superiore a 5. I soccorsi sono resi difficili dalle condizioni meteo, in particolare dalla neve.