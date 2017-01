Un tribunale sudcoreano respinge il mandato d’arresto per il capo della Samsung Lee Jae-yong. Secondo i giudici non ci sono motivazioni sufficienti per arrestare Lee, accusato di corruzione nell’ambito dell’inchiesta che ha portato alla destituzione della presidente sudcoreana Park Geung-hye. La Samsung è sospettata di aver fatto delle donazioni alla fondazione non profit di Choi Soon-sil, amica e confidente della presidente Park Geun-hye, in cambio di sostegno politico.