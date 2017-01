Continuano le ricerche tra le macerie dell’hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara. La struttura è stata travolta da una valanga intorno alle 17 del 18 gennaio, in seguito a quattro forti scosse di terremoto. Secondo la protezione civile dell’Abruzzo all’interno si trovavano 22 ospiti registrati, otto dipendenti e altre quattro persone in visita. I dispersi dovrebbero quindi essere 28, dal momento che sono stati recuperati tre cadaveri, un quarto sarebbe stato individuato ma non ancora estratto dalle macerie e altre due persone sono state tratte in salvo. In Abruzzo ancora 82mila persone sono senza elettricità e molti paesi sono isolati a causa della neve e della mancanza di mezzi tecnici che stanno arrivando molto lentamente. All’Aquila gli uffici pubblici saranno chiusi anche il 20 gennaio, mentre le scuole rimarranno chiuse fino a sabato.