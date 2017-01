I leader dell’Africa occidentale hanno dato un ultimatum al presidente gambiano Yahya Jammeh. Se non si dimetterà entro le 12 di venerdì 20 gennaio, le truppe dei paesi dell’Africa occidentale entreranno nella capitale e lo costringeranno a lasciare la presidenza. Il 19 gennaio l’esercito senegalese, appoggiato dalle Nazioni Unite, è entrato in Gambia e il presidente eletto Adama Barrow, che ha vinto le elezioni del 1 dicembre, ha prestato giuramento nell’ambasciata gambiana in Senegal. Jammeh, che ha perso le elezioni, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha esteso il suo mandato di tre mesi.