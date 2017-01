Le vittime del bombardamento del campo profughi in Nigeria sono almeno 90. Per la maggior parte si tratta di donne e di bambini, che si trovavano nel campo profughi di Rann, nell’area nordorientale della Nigeria. “Circa novanta persone sono state uccise da due bombe sganciate dall’aviazione nigeriana nella città di Rann, che accoglie migliaia di persone sfollate”, ha annunciato Medici senza frontiere in un comunicato e ha aggiunto che “al momento dell’attacco era in corso una distribuzione di aiuti”.