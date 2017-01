Migliaia di bambini soldato in Somalia. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha espresso preoccupazione per la presenza di 6.200 bambini soldato, registrati negli ultimi sei anni in Somalia. In un rapporto del Consiglio di sicurezza dell’Onu è emerso che al shabaab si serve in larga parte di minori di nove anni per trasportare esplosivo e munizioni.