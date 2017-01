Un autobus si è schiantato e incendiato sulla A4, morti 16 giovani ungheresi. L’incidente è avvenuto intorno alle 23 del 20 gennaio all’altezza dello svincolo di Verona Est in direzione Venezia. Il bus si è schiantato contro un pilone e successivamente ha preso fuoco, intrappolando parte dei passeggeri tra le fiamme. A bordo del veicolo, diretto in Ungheria, viaggiavano 55 persone, 39 delle quali sono rimaste ferite. I feriti, di cui una decina sono gravi, sono stati trasferiti negli ospedali di Verona. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente.