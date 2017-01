Centinaia di migliaia di donne in marcia per i diritti a Washington Dc e in 161 città di tutto il mondo. Circa 200mila persone sono giunte nella capitale statunitense per la “Women’s March”, manifestazione organizzata il giorno dopo l’insediamento di Donald Trump come 45° presidente degli Stati Uniti per promuovere i diritti delle donne, degli immigrati, dei disabili e della comunità Lgbtqia. Circa un milione e mezzo di persone marceranno in solidarietà in 161 città in tutto il mondo, da Copenhagen a Firenze, da Città del Messico a Londra. A Sydney, in Australia, sono scese in strada circa tremila persone.