Grave maltempo in Georgia, undici morti e ventitré feriti. L’agenzia di gestione disastri della Georgia ha comunicato che le morti sono avvenute nelle contee di Cook, Brooks e Berrien, nel sud dello stato, vicino al confine con la Florida. Non ci sono ancora dettagli sul tipo di maltempo in questione ma un’allerta tornado era stata diffusa nella notte tra il 21 e il 22 gennaio.